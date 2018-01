Zakłady ubezpieczeń nie od dziś żerują na braku wiedzy, zagubieniu i poczuciu zrezygnowania poszkodowanych. Ci, którzy doskonale wiedzą o tych praktykach i nie zamierzają poddać się w walce o przysługujące im pieniądze, najczęściej wytaczają najcięższe działo i angażują do tej nierównej konfrontacji prawnika. Taki krok podejmuje coraz większa liczba Polaków i nic w tym dziwnego: gdy poszkodowanemu ewidentnie należy się większe odszkodowanie, a kierowanie do ubezpieczyciela kolejnych pism, udowadniających wysokość poniesionej szkody, nie przynosi żadnego skutku, wsparcie prawne może okazać się jedynym skutecznym orężem.

Radca prawny lub adwokat, nigdy tzw. firma odszkodowawcza

Poszukując pomocy, poszkodowani powinni być jednak ostrożni. W szczególności muszą być świadomi, że tzw. firmy odszkodowawcze, zwane też kancelariami odszkodowawczymi, których na polskim rynku działają obecnie setki, zazwyczaj nie mają nic wspólnego z kancelarią prawną, a korzystanie z ich usług może nieść wielce niekorzystne konsekwencje jurydyczne i finansowe.

Zdecydowanie większe bezpieczeństwo, specjalistyczną pomoc oraz znacznie wyższą szansę na zakończenie sprawy sukcesem zapewnia natomiast powierzenie prowadzenia sprawy o odszkodowanie radcy prawnemu, względnie adwokatowi – najlepiej, by była to osoba wyspecjalizowana w sprawach cywilnych o odszkodowania powypadkowe.

Radca prawny, będący przedstawicielem tzw. zawodu zaufania publicznego:

pomoże w zebraniu dokumentów, niezbędnych do udowodnienia kwoty należnego odszkodowania,

prawidłowo sformułuje wnioski i pisma procesowe oraz skieruje sprawę do sądu, ponieważ tylko w sądzie można wywalczyć odszkodowanie w pełnej kwocie, nierzadko sięgającej nawet miliona czy kilkuset tysięcy złotych,

jest zobowiązany do przestrzegania zasad etyki i tajemnicy zawodowej oraz działa zgodnie z aktualnymi przepisami prawa i zawsze z jak najwyższą troską o dobro swojego klienta,

na mocy Kodeksu cywilnego może pełnić funkcję pełnomocnika osoby poszkodowanej – choć w rozprawach może uczestniczyć sam poszkodowany lub, w roli pełnomocnika, ktoś z jego rodziny, to warto pamiętać, że nie jest to zadanie łatwe ani przyjemne. Pomimo tego, że prawo jest przychylne poszkodowanym, a sędziowie coraz częściej orzekają korzystne dla nich wyroki, to żaden sąd nie jest dobrym wujkiem, który wysłucha litanii żali poszkodowanego i z dobrego serca nakaże ubezpieczycielowi wypłatę kolosalnego odszkodowania. Racjonalne udowodnienie poniesionej szkody i kwoty należnego świadczenia wymaga olbrzymiej wiedzy prawnej i kompetencji, którymi najczęściej może wykazać się jedynie doświadczony prawnik.

Wybór radcy prawnego – liczą się nie tylko dobre opinie

Poszkodowani zazwyczaj decydują się skorzystać z pomocy tego radcy prawnego, który działa w pobliżu. Kiedy jednak w mieście funkcjonuje ich wielu, wybór najlepszego nie jest wcale taki prosty. Jak jednak podpowiada mecenas Artur Klimkiewicz z Lublina, zdecydowanie najskuteczniejszą metodą selekcji radców prawnych jest zapoznanie się z ich osiągnięciami. Warto sugerować się liczbą wygranych przez nich spraw, ale niemniej ważne jest, by zwrócić przy tym uwagę na rozbieżność w kwotach odszkodowania oferowanych przez ubezpieczyciela i tych, które dany radca wygrał dla poszkodowanego w sądzie.

Sensowność takiej podpowiedzi jest łatwa do zrozumienia, gdy rzeczywiście przyjrzymy się, jak zakończyły się przykładowe sprawy o odszkodowanie. Za śmierć dzieci i rodzeństwa w wypadku komunikacyjnym radca prawny Artur Klimkiewicz wywalczył aż 2 mln 200 tys. zł, podczas gdy ubezpieczyciel chciał wypłacić roszczącym jedynie 30 tys. zł! W kolejnej ze spraw kancelaria mecenasa Klimkiewicza wygrała dla poszkodowanej i jej dzieci aż 1 mln zł odszkodowania za śmierć męża i ojca w wypadku komunikacyjnym – ubezpieczyciel oferował zaledwie kilkadziesiąt tysięcy złotych. Te sprawy i tak wysokie kwoty należnego odszkodowania to wcale nie pojedyncze przypadki. Wiele kancelarii może pochwalić się podobnymi sukcesami – są one najwyższą miarą ich kompetencji i mogą stanowić najlepszą podpowiedź w wyborze godnego zaufania, profesjonalnego radcy prawnego.

„Jakiego radcę prawnego polecacie w sprawach o odszkodowanie?”

Skuteczność działania radcy prawnego to jedno. Drugie to jego podejście do poszkodowanego. Jak wyjaśnia radca prawny Artur Klimkiewicz, opinie ludzi, którzy już skorzystali z usług danej kancelarii, są dla wielu poszkodowanych kluczowe. Faktycznie, w internecie nie brakuje próśb o polecenie dobrego radcy czy pytań o to, jaki radca będzie najlepszy w walce o odszkodowanie za wypadek. Trzeba przy tym pamiętać, by do rekomendacji, w szczególności zamieszczanych na forach internetowych, podchodzić z dystansem – nigdy bowiem nie wiemy, kto je napisał ani nie znamy zawiłości konkretnej sprawy odszkodowawczej, dlatego nie będziemy w stanie stwierdzić, ile prawdy tkwi w ocenie pracy tego czy innego radcy prawnego.

Na pewno natomiast warto wziąć pod uwagę aspekty stosunkowo mierzalne:

zakres udzielanej pomocy prawnej,

ułatwienia dla osób w trudnej sytuacji materialnej,

punktualność,

możliwość dojazdu do poszkodowanego,

zapewnienie stałego kontaktu telefonicznego albo mailowego, który pozwoli na bieżąco dowiadywać się o postępach w sprawie.

To, czy dany radca jest sympatyczny i potrafi wykazać się empatią, choć ważne, jest mimo wszystko kwestią drugorzędną.